Shopping-News in Leipzig: Wer zieht in den alten Zara am Markt?
Leipzig - Im Juni 2025 hat die spanische Modekette "Zara" ihre Filiale in der Petersstraße 1 am Leipziger Markt geräumt und war nur wenige Meter weiter in ein größeres Geschäft gezogen. Seitdem steht der Laden im Herzen der Messestadt leer und viele Einwohner fragen sich zu Recht: Wer wird die Ladenfläche übernehmen?
Auch die TikTok-Userin @merleklss machte sich Anfang Mai Gedanken darüber und forderte ihre Community auf: "Schreibt doch mal in die Kommentare, auf welche Marke ihr Bock habt und vielleicht haben wir Glück und die sehen das."
Sie selbst sagte in dem Video, dass sie sich freuen würde, wenn die japanische Modemarke "UNIQLO" in das Geschäft ziehen würde.
In den Kommentaren waren sich einige sicher, dass genau diese Kette nach Leipzig kommen wird. Was ist dran an den Gerüchten? TAG24 hat bei "UNIQLO Deutschland" nachgefragt.
Das Unternehmen hielt sich bedeckt. "Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich Ihnen hierzu leider noch keine Informationen bestätigen", teilte ein Sprecher mit.
Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Leipzig bald eine eigene Filiale bekommt. Sicher ist es allerdings auch nicht.
Würde Leipzig in das Profil der Modemarke passen?
"UNIQLO" hat 1984 das erste Geschäft in Japan eröffnet und verspricht laut eigener Aussage Kleidungsstücke für alle Lebenslagen, die besonders lange halten sollen. Ein Blick auf das Online-Sortiment zeigt, dass es viele klassische Kleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder mit günstigen Preisen bis hin zu höherpreisigen Artikeln beispielsweise aus Kaschmirwolle gibt.
Das Konzept kommt an. Die Kette betreibt in Deutschland mittlerweile 13 Geschäft, darunter in Berlin, Köln, München und Frankfurt. Zuletzt wurde Ende März eine Filiale in Oberhausen eröffnet. Weltweit gibt es mehr als 2000 Geschäfte.
Trotz Inflation und dem immer beliebter werdenden Online-Geschäft erkennen viele Unternehmen das Potenzial von Leipzig.
2024 und 2025 expandierte beispielsweise der Mode-Riese "Inditex", zu dem auch "Zara" gehört, stark in der Messestadt und eröffnete mit "Bershka", "Pull & Bear" und "Stradivarius" direkt drei neue Filialen.
Titelfoto: TAG24/Jan-Gerrit Vahl