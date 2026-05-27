Shopping-News in Leipzig: Wer zieht in den alten Zara am Markt?

Leipzig - Im Juni 2025 hat die spanische Modekette "Zara" ihre Filiale in der Petersstraße 1 am Leipziger Markt geräumt und war nur wenige Meter weiter in ein größeres Geschäft gezogen . Seitdem steht der Laden im Herzen der Messestadt leer und viele Einwohner fragen sich zu Recht: Wer wird die Ladenfläche übernehmen?

Am Mittwochmittag wurde deutlich, dass in der Filiale erste Bauarbeiten stattfinden. Wofür, ist allerdings nicht bekannt. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Auch die TikTok-Userin @merleklss machte sich Anfang Mai Gedanken darüber und forderte ihre Community auf: "Schreibt doch mal in die Kommentare, auf welche Marke ihr Bock habt und vielleicht haben wir Glück und die sehen das."

Sie selbst sagte in dem Video, dass sie sich freuen würde, wenn die japanische Modemarke "UNIQLO" in das Geschäft ziehen würde.

In den Kommentaren waren sich einige sicher, dass genau diese Kette nach Leipzig kommen wird. Was ist dran an den Gerüchten? TAG24 hat bei "UNIQLO Deutschland" nachgefragt.

Das Unternehmen hielt sich bedeckt. "Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich Ihnen hierzu leider noch keine Informationen bestätigen", teilte ein Sprecher mit.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Leipzig bald eine eigene Filiale bekommt. Sicher ist es allerdings auch nicht.