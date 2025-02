Seltenes Spektakel am Flughafen: Schkeuditz wird zur Antonov-Hauptstadt

Schkeuditz - Mehr geht nicht. Am Dienstag parkten auf dem Flughafen Leipzig-Halle zur selben Zeit neun Maschinen vom Typ Antonov AN 124-100.

Vier AN 124 von Volga Dnepr sind seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestrandet. Eine in Toronto (Kanada) und drei in Schkeuditz. Zudem waren am Dienstag alle fünf AN 124 von Antonov Airlines sowie der Flieger von Maximus am Platz.

Wenig später hatten sich die Reihen schon gelichtet, zwei Antons sind wieder in die weite Welt gestartet.