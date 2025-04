Show, Partys und vieles mehr: Das ist in den Osterferien in Leipzig los!

Auf die entspannten Feiertage folgt eine erlebnisreiche Woche. Was in der Ferienwoche in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auf die entspannten Feiertage folgt eine erlebnisreiche Woche. Was in der Ferienwoche in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Beat Academy im TV Club (am Dienstag)

Der TV Club veranstaltet am Dienstag einen DJ-Workshop. Hobby-DJs und alle, die es gern werden möchten, können sich ab 21 Uhr an den Open Decks ausprobieren. Zuvor gibt es ab 19.30 Uhr die Möglichkeit, wichtige Grundlagen und Tipps von den Profis zu lernen. Auf TV-Club-Leipzig.de könnt Ihr Euch vorab einen Slot am Mischpult sichern.

Am Dienstag könnt Ihr Euch im TV Club an den Decks ausprobieren. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Upcycling-Werkstatt im Grassi Museum (am Mittwoch)

Kreativität und Nachhaltigkeit treffen am Mittwoch beim Ferienprogramm im Grassi Museum aufeinander. Zwischen 13 und 17 Uhr können aus recycelten Materialien Wimpelketten, Papierblumen und Portemonnaies gebastelt werden. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Weitere Infos findet Ihr auf der Website des Museums.

Ferienkids können am Mittwoch im Grassi Museum kreativ werden. © Jan Woitas/dpa

Frühjahrs-Kleinmesse (ab Mittwoch)

Auf dem Festplatz am Cottaweg eröffnete am Samstag wieder die Frühjahrs-Kleinmesse. Von "Break Dance" über den Schießstand bis hin zur Waffelbäckerei sind auch in diesem Jahr wieder alle dabei. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Essensstände uns Losbuden sorgen für die perfekte Rummel-Stimmung. Die Messe kann von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 23 Uhr besucht werden.

Auch in diesem Jahr hat die Frühjahrs-Kleinmesse wieder alles zu bieten, was man sich bei einem Rummel wünscht. (Symbolbild) © 123RF/mheim301165

Karaoke im Ilses Erika (am Donnerstag)

Das Tanzcafé Ilses Erika lädt am Donnerstag zur großen Karaoke-Party. Ab 22 Uhr könnt Ihr die besten Party-Hits performen und Eure Gesangskünste zum Besten geben. Studenten sahnen ermäßigten Eintritt ab. Also denkt an Euren Nachweis!

Im Tanzcafé Ilses Erika könnt Ihr am Donnerstag Eure Gesangskünste zum Besten geben. (Symbolbild) © 123rf/dmfomich161

Kleidertausch der Stadtreinigung (am Freitag)

Für alle, die beim Frühjahrsputz ihren Schrank ausgemistet haben, kommt der Kleidertausch der Stadtreinigung genau richtig. Teile, die noch in einem top Zustand sind, bekommen am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr in der Geithainer Straße 60 eine zweite Chance. Die Teilnahme ist kostenlos. Übrig gebliebene Stücke spendet die Stadtreinigung unter anderem dem Wiederschön in den Höfen am Brühl. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Mein-Leipzig-schon-ich-mir.de.

Am Freitag könnt Ihr beim Kleidertausch der Stadtreinigung ausrangierte Teile eintauschen. (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska

Teddy Show in der Quarterback Arena (am Freitag)

Für seine Sketche schlüpft Tedros Teclebrhan (41) seit Jahren in Rollen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit seiner sympathischen, eritreisch-schwäbischen Art bringt er, zuletzt vor allem bei der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?", Tausende Zuschauer zum Lachen.

Tedros Teclebrhan (41) bringt am Freitag die Quarterback Arena zum Lachen. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa