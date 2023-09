Sie lag in einem leerstehenden Haus: Mysteriöser Leichenfund beschäftigt Leipzigs Polizei

Leipzig - Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt seit Freitag die Polizei in Leipzig .

In einem Abbruchhaus im Leipziger Stadtteil Schönefeld ist am Freitagabend eine leblose Person entdeckt worden. © Anke Brod

Wie TAG24 erfuhr, wurde am frühen Freitagabend eine leblose Person in einem leerstehenden Haus an der Löbauer Straße (Stadtteil Schönefeld) entdeckt.

Die Polizei sperrte den Fundort daraufhin ab. Bis Dienstagnachmittag lief die Spurensicherung. Auch Ermittlungen wurden eingeleitet. "Diese gehen aktuell in alle Richtungen", erklärte Polizeisprecherin Josephin Heilmann auf Anfrage.

Die Umstände für das Ableben der Person seien derzeit noch unklar. Auch zur Identität der Leiche konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Eine Obduktion wurde eingeleitet. Diese soll nun Licht ins Dunkel bringen.

Nach Informationen von TAG24 verkehren in dem Abbruchhaus regelmäßig Wohnungslose.