Siebenstellige Summe: So viel Geld wurde 2024 in Leipzigs Gehwege gesteckt

Leipzig - Im Jahr 2024 hat die Stadt Leipzig mehr als zwei Millionen Euro in das Gehwegsystem investiert.

"Um diese Flächen mit dem größten Handlungsbedarf herzustellen, müssten wir in etwa 98 Millionen Euro Neubaukosten veranschlagen. Leider stehen uns diese Summen absehbar nicht zur Verfügung, sodass wir stark priorisieren müssen", so der Fußverkehrsverantwortliche Friedemann Goerl.

So war festgestellt worden, dass rund 13 Prozent der Gehwege in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand waren.

Diese Maßnahmen kamen nicht von ungefähr, so Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg: "Durch die kommunale Bürgerumfrage wissen wir, dass der Zustand der Gehwege für viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt weiterhin eine große Problemlage darstellt."

Grundlage vieler Maßnahmen sei laut der Stadt vor allem auch die rege Beteiligung von Anwohnern zum Fußverkehrsentwicklungsplan gewesen. Dadurch seien diverse Problemstellen, wie etwa in Thekla an der Sosaer Straße oder in der Gartenstadt Alt-Lößnig, gemeldet worden.