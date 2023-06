So engagiert sich eine sächsische Klinik für geflüchtete ukrainische Pflegekräfte

Ein Gruppenbild mit Mitarbeitern der Helios Klinik Schkeuditz und den Programmteilnehmerinnen. © Helios Klinik Schkeuditz/Christian Hüller

Die betroffenen Frauen mussten aufgrund des Krieges ihre Heimat und ihren Arbeitsplatz in der Pflege verlassen. Seit Oktober 2022 gibt es eine Vielfalt an Schulungen und Workshops in denen die Pflegekräfte auf eine Tätigkeit als Pflegefachfrau oder Krankenpflegehelferin in Deutschland vorbereitet werden.

Die gebürtige Ukrainerin und Pflegemanagerin Kateryna Biesold hat das soziale Projekt gemeinsam mit Pflegedirektorin Manja Riese entstehen lassen. Das Ziel der engagierten Frauen ist die Unterstützung geflüchteter Ukrainerinnen bei dem Wiedereinstieg in den Pflegeberuf.

"Ich bin froh, dass meine Idee sofort Zuspruch gefunden hat und durch die gesamte Klinikgeschäftsführung und viele Mitarbeiter:innen gefördert wird", erzählt Biesold.

In den wöchentlichen Schulungen geht es um die Themen Fachsprache, Hygiene, Wundmanagement, Prophylaxen und Medikamentenmanagement. Vor Ort wird auf die individuellen Bedürfnisse der Frauen eingegangen sowie auf die nationalen Standards. Der Workshop am 6. Juni war ein weiterer wichtiger Schritt für die Rückkehr in den Pflegeberuf.