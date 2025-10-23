Sorge um Tragfähigkeit: Verschlissene Leipziger Brücke schon bald gesperrt

Leipzig - Die Kettenbrücke im Leipziger Rosental muss schon bald gesperrt werden.

Die Kettenbrücke im Rosental wird ab Freitag gesperrt. © Stadt Leipzig/ DL

Nach Angaben der Stadtverwaltung befindet sich die Kettenbrücke aktuell in einem derart schlechten Zustand, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Die Abnutzungen waren bei der regulären Hauptprüfung festgestellt worden.

Um Spaziergänger vom Betreten der Brücke abzuhalten, werden der Belag und die Hängekonstruktion ab Freitag zurückgebaut.

Als alternative Routen werden vor allem der Heuweg und die Herloßsohnstraße empfohlen.

Wie die Stadt außerdem mitteilte, müssen die bisherigen Planungen für einen Ersatzneubau der Brücke bis auf Weiteres auf Eis gelegt werden. Als Grund dafür wird die "aktuelle Haushaltslage" und eine damit einhergehende Neupriorisierung der städtischen Bauvorhaben genannt. Aktuell stünden keine Mittel für eine neue Brücke zur Verfügung.