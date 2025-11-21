Sperrbereiche in Leipzigs Innenstadt: Diese Straßen sind ab Montag dicht
Leipzig - Um den Leipziger Weihnachtsmarkt für die Besucher in diesem Jahr noch sicherer zu machen, riegelt die Stadt ab Montag die Zufahrten zur Innenstadt ab. Einen Monat lang kommt es deshalb zu Verkehrseinschränkungen.
Am kommenden Dienstag eröffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt wieder Tor und Tür für Besucher aus nah und fern. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Ab Montag sollen schließlich auch jegliche Sicherheitsmaßnahmen scharf gestellt werden.
Wie die Stadt Leipzig mitteilt, bedeute das unter anderem, dass jegliche Zufahrten zur Innenstadt, wie etwa über die Thomasgasse, die Petersstraße oder den Augustusplatz mithilfe verschiedener Sperrelemente dichtgemacht werden.
Vom 24. November bis 23. Dezember bleibe der Bereich vom Augustusplatz bis zur Thomasgasse (Orange) während der Öffnungszeiten des Marktes von 11 bis 21.30 (So.–Do.), beziehungsweise 22.30 Uhr am Wochenende, für jeglichen Verkehr geschlossen.
Auch Anliegern und Lieferanten werde die Zufahrt dementsprechend ausschließlich von 5 bis 11 Uhr über die Thomasgasse, Hainstraße, Katharinenstraße und über die Goethestraße gewährt. Eine Zufahrt außerhalb dieser Zeiten sei ausschließlich mit einer Ausnahmegenehmigung durch das Ordnungsamt möglich.
Damit die Flächen des Weihnachtsmarkts in Notfällen jedoch auch von der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdiensts erreicht werden können, wolle man die Sperrpositionen mit Kräften des Ordnungsdiensts besetzen, die jederzeit Einfahrt gewähren können.
Wo Ihr während des Weihnachtsmarkts parken könnt
Um den Parkplatz Reichsstraße-Deutrichs Hof weiterhin zugänglich zu machen, plane die Stadt zudem einen eingeschränkten Schutzbereich (Lila) in einem Teil der Reichsstraße, des Schuhmachergäßchens und des Salzgäßchens.
Wer vorhat, sein Auto im Q-Park am Augustusplatz abzustellen, kann dies ausschließlich über die Einfahrt am Georgiring sowie die Ausfahrt auf der Goethestraße. Die Zufahrt an der Oper werde ab dem 25. November um 5 Uhr bis zum 22. Dezember um 20.30 Uhr vollständig gesperrt.
Des Weiteren komme es auch zu einer teilweisen Sperrung der Straße am Hallischen Tor. Das Parkhaus an den Höfen am Brühl sei davon jedoch nicht betroffen.
Abgesehen davon empfehle das Ordnungsamt die Nutzung der ausgeschilderten "P+R Parkplätze" an der Leipziger Messe, dem Schönauer Ring, der Plovdiver Straße, Lausen und am Völkerschlachtdenkmal. Diese können kostenlos genutzt werden und bieten eine Direktverbindung des ÖPNV zur Innenstadt an.
Weiterhin wolle man die Bushaltestelle in der Goethestraße und die Taxiflächen Augustusplatz in nördlichen Bereich der Goethestraße verlegen. Auch die Buslinie 89 fahre während des Weihnachtsmarktes nicht durch die Innenstadt.
