Sperrbereiche in Leipzigs Innenstadt: Diese Straßen sind ab Montag dicht

Leipzig - Um den Leipziger Weihnachtsmarkt für die Besucher in diesem Jahr noch sicherer zu machen, riegelt die Stadt ab Montag die Zufahrten zur Innenstadt ab. Einen Monat lang kommt es deshalb zu Verkehrseinschränkungen.

Anlässlich des Weihnachtsmarkts wolle man die Zufahrten zur Innenstadt ab Montag dicht machen. © Jennifer Brückner/dpa

Am kommenden Dienstag eröffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt wieder Tor und Tür für Besucher aus nah und fern. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Ab Montag sollen schließlich auch jegliche Sicherheitsmaßnahmen scharf gestellt werden.

Wie die Stadt Leipzig mitteilt, bedeute das unter anderem, dass jegliche Zufahrten zur Innenstadt, wie etwa über die Thomasgasse, die Petersstraße oder den Augustusplatz mithilfe verschiedener Sperrelemente dichtgemacht werden.

Vom 24. November bis 23. Dezember bleibe der Bereich vom Augustusplatz bis zur Thomasgasse (Orange) während der Öffnungszeiten des Marktes von 11 bis 21.30 (So.–Do.), beziehungsweise 22.30 Uhr am Wochenende, für jeglichen Verkehr geschlossen.

Auch Anliegern und Lieferanten werde die Zufahrt dementsprechend ausschließlich von 5 bis 11 Uhr über die Thomasgasse, Hainstraße, Katharinenstraße und über die Goethestraße gewährt. Eine Zufahrt außerhalb dieser Zeiten sei ausschließlich mit einer Ausnahmegenehmigung durch das Ordnungsamt möglich.

Damit die Flächen des Weihnachtsmarkts in Notfällen jedoch auch von der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdiensts erreicht werden können, wolle man die Sperrpositionen mit Kräften des Ordnungsdiensts besetzen, die jederzeit Einfahrt gewähren können.

