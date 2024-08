14.08.2024 12:34 1.032 Sperrung am Neuen Rathaus: Laster bleibt an Oberleitung hängen

Der Straßenbahnverkehr am Neuen Rathaus in Leipzig kam am Mittwoch kurzzeitig zum Erliegen – was war da los?

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Straßenbahnverkehr am Neuen Rathaus in Leipzig kam am Mittwoch kurzzeitig zum Erliegen – was war da los? Mit Flatterband wurde der Bereich am Neuen Rathaus abgesperrt, bis der Schaden an der Oberleitung behoben war. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wer am Vormittag mit der Linie 9 fahren wollte, dürfte verwundert gewesen sein – denn sie fuhr rund eine Stunde lang nicht wie geplant. Grund war eine abgerissene Oberleitung auf Höhe der Haltestelle Neues Rathaus auf dem Martin-Luther-Ring an der Ecke zur Lotterstraße. Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Leipzig Lokal Amazon-Paketauto in Leipzig geklaut! Gezielte Attacke oder Zufalls-Coup? Demnach sei ein Lastwagen mit ausgefahrenem Kran an der Oberleitung hängen geblieben, die dadurch riss und zu Boden fiel. Für rund eine Stunde wurde der Bereich rund um die Haltestelle für Straßenbahnen gesperrt, damit die Oberleitung repariert werden konnte. Der Autoverkehr wurde am Unglücksort vorbeigeleitet. Gegen 11.20 Uhr konnten die Gleise für den ÖPNV schließlich wieder freigegeben werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier