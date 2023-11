11.11.2023 06:25 St. Martin und Helau: Das geht diesen Samstag in Leipzig

Auch an diesem Samstag bietet die Messestadt wieder ordentlich Programm. Was am Samstag in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch an diesem Samstag bietet die Messestadt ihren Besuchern und Bewohnern wieder ordentlich Programm. Entdeckt das Naturkundemuseum, die Stadtbibliothek, Eure berufliche Zukunft und vieles, vieles mehr. Was am Samstag in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. Spielerisches Entdecken für kreative Naturforscher Der Kinder-Workshop "Selbstgemacht" des Naturkundemuseums lädt kleine Entdecker dazu ein, selbst ein eigenes Memory zu basteln und währenddessen das Museum sowie die Natur zu erkunden. Auf Baumscheiben eines Astes malen die Kids Motive ihrer Wahl. Inspiration dazu bieten die Ausstellungsstücke des Museums. Auf Leipzig.de findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung. Los geht es um 10 Uhr. Wasser und Nachhaltigkeit in der Stadtbibliothek

Beim Aktionstag der Stadtbibliothek erhalten von 10 bis 16 Uhr sowohl Klein als auch Groß, wertvolle Tipps zu Wasser und Nachhaltigkeit. Während die Erwachsenen in Filmvorführungen, Ausstellung und Buchbasar mehr über die Themen erfahren, dürfen sich die Kinder unter anderem auf Vorlesen, Basteln, Spielen und Schminken freuen. Der Aktionstag der Stadtbibliothek widmet sich den Themen Wasser und Nachhaltigkeit. In verschiedenen Programmpunkten erhalten Klein und Groß wichtige Tipps und interessante Informationen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Von 9 bis 14 Uhr öffnet der Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle Tor und Tür für alle, die gern regional und saisonal einkaufen. An verschiedenen Ständen findet Ihr alles aus Leipzig und seiner Region. Kaffee, Kaltgetränk und leckere Speisen locken zum Shopping-Päuschen inmitten des bunten Treibens. Alle Infos gibts auf Samstagsmarkt.de. Neben saisonalem Gemüse locken Kaffee und Leckereien zum Bummeln über den Samstagsmarkt. (Symbolbild) © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa Azubi- und Studientage Schon zum 22. Mal bietet die Bildungs- und Karrieremesse "azubi- und studientage" einen Treffpunkt für Schüler und Jugendliche mit potenziellen Ausbildern und zukünftigen Dozenten. Interessierte haben hier von 10 bis 15 Uhr die Chance Unternehmen der Region sowie unterschiedlichste Kammern, Institutionen und Hochschulen kennenzulernen und sich hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft zu orientieren. Zahlreiche Unternehmen, Institutionen, Hochschulen und vieles mehr warten auf der Leipziger Messe darauf, dich kennenzulernen. © Emily Mittmann Traditioneller Gänsebraten zum St. Martin Wer den 11. November traditionell mit Gänsebraten, Klößen und Rotkohl feiern möchte, ist in der Naumanns Gaststube im Felsenkeller genau richtig. Ab 12 Uhr gibt es hier ein leckeres Martinsgans-Essen. Ob ihr zum Mittag, zum Kaffee oder doch lieber zum Abendessen einkehrt, ist dabei ganz egal. Gänse gibt es, solange der Vorrat reicht. Auf Felsenkeller-Leipzig.com könnt Ihr Euch vorab einen Tisch reservieren. Naumanns Gaststube lädt am St. Martin zum traditionellen Martinsgans-Essen. Um 12 Uhr geht es los. © Emily Mittmann All You Can Dance Egal, ob Klassiker der 80s, aktuelle Hits oder Rock and Roll, Hauptsache, man kann dazu tanzen und abfeiern! Die "(All) You Can Dance"-Tanznacht der Moritzbastei verspricht alles, was Euer Party-Herz begehrt. Tickets für die bunte Party-Nacht quer durch die Musikgenres gibt es auf Moritzbastei.de. In der Moritzbastei feiert und tanzt Ihr zu Hits und Klassikern quer durch die Musikgenres. © Emily Mittmann TAG24 wünscht einen schönen Samstag!

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Emily Mittmann