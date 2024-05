Stadtfest, Museumsnacht und Festival: Was Ihr am Samstag in Leipzig nicht verpassen solltet

Leipzig - Egal ob Welt- oder Zeitreise: Am ersten Samstag im Mai warten zahlreiche Leipziger Veranstaltungen darauf, entdeckt zu werden. Welche Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps !

In Markkleeberg steppt schon seit Freitag der Bär. Denn wie jedes Jahr lädt die Stadt am ersten Maiwochenende zum Stadtfest ein. Rummel, musikalische Unterhaltung und sogar Kung-Fu-Show: Am Samstag steht hier so einiges auf dem Plan, so beispielsweise auch das Sportfest, das um 10 Uhr startet. In verschiedenen Turnieren, wie etwa Fußball, Tischtennis, Volleyball oder auch Schach, gilt es gegeneinander anzutreten und sich ordentlich auszupowern. Das komplette Programm findet Ihr auf Markkleeberg.de.