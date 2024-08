Straßenbahn an den Lübschützer Teichen gestrandet

Machern - Letzter Halt, Lübschützer Teiche! In der Nacht auf Mittwoch wurde eine fast einhundert Jahre alte Straßenbahn (Baujahr 1925) in das sächsische Naherholungsgebiet transportiert und aufs Gleis geschoben.

Die Straßenbahn ist fast 100 Jahre alt. © Lutz Brose

Die Bahn vom Typ 22s (Pullmannwagen) wurde mehrmals umgebaut und fuhr bis Ende Oktober 1987 im Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), diente später noch als Fahrschulwagen, bis sie 1993 auf dem sprichwörtlichen Abstellgleis landete.

An dem neuen Haltepunkt wurde für die alte Bimmel sogar ein Gleis verlegt. Auch Masten mit Fahrleitungen sind geplant. Weit kommt man mit der Bahn allerdings nicht - dafür soll man von dort aus Kaffee und Kuchen bei allerbesten Aussichten auf den Saalweidenteich genießen können.

So zumindest der Plan von Clemens Voigt, der für ein weiteres Highlight auf dem Campingplatz in dem einst beliebten Naherholungsgebiet nahe Leipzig sorgen will.

Vor der Wende strömten an sonnigen Tagen Hunderte Leipziger an die Lübschützer Teiche, die in der Gemeinde Machern liegen. Nach der Wende wurden dank neugewonnener Mobilität andere Flecken aufgesucht und der Zeltplatz verwaiste zunehmend - bis ihn Clemens Voigt vor zwei Jahren aus dem Dornröschenschlaf holte.