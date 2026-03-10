Unangefochtener Spitzenreiter: Dieses Gericht wird in Leipzig am häufigsten bestellt!

Leipzig - Kein anderes Gericht wird in Leipzig über den Lieferdienst Wolt so oft bestellt wie der Burger.

Die Wolt-Lieferanten transportieren in Leipzig oftmals Burger. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Lieferdienst Wolt veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse einer aktuellen Datenerhebung.

Und obwohl die Auswahl an teilnehmenden Restaurants und damit auch das Angebot an Speisen aus verschiedenen Ländern inzwischen riesig ist, belegt der klassische Burger den ersten Platz des Rankings.

Dabei wird keine Burger-Art so oft in den Wolt-Warenkorb gelegt wie der Cheeseburger. Gleich danach kommen der Chicken Burger, Hamburger, Veggie Burger und Vegan Burger.

Auch bei den Extras mögen es die Leipzigerinnen und Leipziger käsig: In den meisten Fällen werden die Burger mit "Extra Käse" bestellt. Zusätzliche Mayonnaise, Bacon und Zwiebeln sind ebenfalls beliebt in der Messestadt. Und der liebste Drink der Wolt-Nutzer? Die klassische Coca-Cola natürlich.