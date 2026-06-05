Tausende Teilnehmer erwartet: Nachtlauf legt Leipzigs Straßen lahm

Leipzig - Rund um den Nachtlauf ist in Leipzig am heutigen Freitag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

In Leipzig steht am Freitag wieder der Nachtlauf an. © Silvio Buerger

Das Event startet um 17 Uhr auf der Alten Messe, während die Läufe über drei, sechs und neun Kilometer ab 20.15 Uhr beginnen.

Der Startschuss für den Aufbau der Straßensperrungen fällt ebenfalls bereits um 17 Uhr, der Rückbau ist erst für die Nachtstunden ab circa 0.30 Uhr geplant.

Entlang folgender Strecke muss man am Freitag mit entsprechenden Sperren und Halteverboten rechnen: Deutscher Platz, Straße des 18. Oktober einschließlich der Fahrradstraße, Alte Messe, Wilhelm-Külz-Park und stadtauswärtig auf der Prager Straße.