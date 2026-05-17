Tigerangriff im Leipziger Westen! Mann verletzt, Tier erschossen

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Im Leipziger Stadtdteil Schkeuditz ist ein Tiger aus einem privaten Gehege verschwunden. Die Polizei ist im Einsatz.

Von Michi Heymann, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig (Landkreis Nordsachsen) ist am Sonntag ein Tiger aus einem privaten Gehege ausgebrochen, der zuvor eine Person angegriffen hatte. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das entflohene Tier wurde inzwischen erschossen.

In Schkeuditz ist am Sonntagnachmittag ein Tiger aus seinem Gehege verschwunden.
In Schkeuditz ist am Sonntagnachmittag ein Tiger aus seinem Gehege verschwunden.  © Michael Strohmeyer

"Der Tiger ist nicht mehr in seinem Gehege", bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage kurz nach Bekanntwerden der zunächst unübersichtlichen Lage.

Die Beamten bestätigten kurze Zeit später, dass der entlaufene Tiger von Einsatzkräften in der Nähe einer benachbarten Gartenanlage erschossen wurde.

"Es wurde zum Schutz auch für die Gartenbesitzer und Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort aufhielten, erlegt", so Lübcke

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Bei der verletzen Person handelt es sich laut Polizei um einen 73-jährigen Helfer der als "Tigerkönigin" bekannten Dompteurin Carmen Zander. Der Mann sei durch die Einsatzkräfte geborgen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Dort werde er nun stationär behandelt.

Alle übrigen Raubkatzen seien in ihren Gehegen, es bestehe demnach keine Gefahr für die Bevölkerung. Zur Sicherheit waren aber Drohnen im Einsatz, die das Gebiet nach weiteren entflohenen Tigern absuchten.

Gegen 12.50 Uhr hat die Polizei von dem Vorfall erfahren. Die Einsatzkräfte seien laut Lübcke dann so schnell vor Ort gewesen, dass eine Warnung für die Bevölkerung "gar nicht mehr nötig war, weil wir die Gefahr so schnell abgewendet haben".

Die Polizei hat die flüchtige Raubkatze erschossen.
Die Polizei hat die flüchtige Raubkatze erschossen.  © EHL Media
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Ein Rettungshubschrauber ist auf einem Feld gelandet.
Ein Rettungshubschrauber ist auf einem Feld gelandet.  © Michael Strohmeyer
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © EHL Media
Auch die Umgebung wurde abgeriegelt.
Auch die Umgebung wurde abgeriegelt.  © EHL Media

Was passiert nun mit den restlichen Tieren?

Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten am frühen Nachmittag noch das weitläufige Gelände. Zudem war die Feuerwehr Dölzig vor Ort. Nachdem klar war, dass keine Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht, beruhigte sich die Lage aber.

Die Frage ist nun noch, wie mit den restlichen Tieren in den Käfigen verfahren wird. Lübcke: "Die Betrachtung erfolgt jetzt und ist gegebenenfalls nicht nur eine polizeiliche Entscheidung, sondern auch andere Behörden sind hier mit vor Ort."

Erstmeldung vom 17. Mai, 13.40 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.38 Uhr

Titelfoto: Bildmontage/Michael Strohmeyer/EHL

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