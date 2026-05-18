Tigerangriff im Norden Sachsens: Augenzeugin schildert dramatische Momente

Dölzig - Im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig (Landkreis Nordsachsen) ist am Sonntag ein Tiger ausgebrochen, nachdem er einen 72-Jährigen zuvor angegriffen hatte. Die Polizei erschoss das Tier schließlich an einer Gartenanlage. Kleingärtnerin Janine Nordengrün (43) erlebte die dramatischen Momente in der Anlage.

Janine Nordengrün (43) befand sich mit ihrer Familie in der Gartenanlage in Dölzig, in deren Nähe die Polizei am Sonntagnachmittag einen entlaufenen Tiger erschoss. © EHL Media/Björn Stach

Als Polizei samt Hubschrauber in die Gartenanlage eilten, habe Janine Nordengrün zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrem Partner auf der Terrasse in ihrem Kleingarten gesessen. "Ich habe noch gesagt: Das ist aber komisch, dass der so tief fliegt", erinnert sie sich.

Ihr Partner, der von den in der Nähe gehaltenen Tigern wusste, habe sogleich etwas mit den Tieren vermutet. Schnell sei ein ungutes Gefühl aufgekommen. "Er meinte gleich, da ist bestimmt was mit den Tigern passiert."

Wenig später seien mehrere Polizeifahrzeuge angerückt. Kurz darauf habe sie Schüsse gehört. "Dann wurde noch einmal geschossen und da merkten wir: Okay, da ist tatsächlich etwas passiert."

Erst durch andere Gartenbesitzer habe sie erfahren, dass ein Tiger ausgebrochen war. "Da kam jemand angerannt und sagte nur: Da ist ein Tiger frei."

Besonders beunruhigt habe sie die unklare Lage. Schwer bewaffnete Polizeikräfte hätten die Kleingärtner angewiesen, sich in ihre Lauben zurückzuziehen. "Sie sagten uns, es sei ein Tiger frei und einer wurde erschossen. Sie wüssten aber nicht, ob noch mehr unterwegs sind. Das war total surreal", so Nordengrün.