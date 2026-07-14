Tram entgleist im Leipziger Norden: Verkehr mehrere Stunden eingeschränkt
Leipzig - Kaum rollen die Straßenbahnen in Leipzig wieder, kommt es zur nächsten Störung. Im Norden der Stadt ist am Dienstagmittag eine Tram entgleist.
"12.14 Uhr kam es zur Fehlgleisung eines Rads der Linie 9 an der stadteinwärts liegenden Weiche Mockauer Straße/Volbedingstraße", bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Gruppe auf Anfrage von TAG24.
Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Jedoch musste der Tram-Verkehr daraufhin für mehrere Stunden eingeschränkt werden.
Die Arbeiten an der Strecke waren kurz nach 15 Uhr beendet, sodass die Linien 1 und 9 wieder freigegeben werden konnten.
Die Ursache für die Entgleisung ist bisher noch nicht bekannt, wird allerdings untersucht. "Ein Sachschaden wurde – Stand jetzt – nicht angegeben", so die Sprecherin am Nachmittag.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa