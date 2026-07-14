Nach fast fünf Jahrzehnten in Leipzig: Bekannte Weihnachtsmarkt-Künstlerin hört auf

Leipzig - Einige lieben sie, andere finden sie gruselig, aber keiner kann abstreiten, dass die Figuren im Märchenland auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt mittlerweile Kult sind und fest dazugehören. Zahlreiche Generationen haben die verschiedenen Geschichten und Kunstwerke schon bestaunt. Der Stil dieser könnte sich aber bald ändern, denn die Künstlerin Elke Herschel (89) tritt jetzt kürzer.

Die Figuren stellen Szenen aus verschiedenen Märchen dar, wie hier beispielsweise aus Schneewittchen. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Das schrieb der Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert am Dienstagmorgen auf Facebook und bedankte sich im Namen des ganzen Kollegiums bei ihr.

Herschel stellt die Figuren seit 1978 her. Jede ist einzigartig und von Hand gemacht. Laut Ebert sind in 47 Jahren so fast 500 Figuren, Kulissen und Dekorationen für mehr als 30 Märchen-Inszenierungen entstanden.

Zu dem Märchenland gehört in jedem Jahr auch traditionell das Märchenrätsel. In den Szenen sind immer kleine Details oder Fehler eingebaut, die die Besucherinnen und Besucher entdecken sollen, um ihr Wissen über die Geschichten zu testen.

"Bis heute haben über 100.000 Kinder die im Märchenrätsel versteckten, liebevoll verpackten, kleinen eingebauten Fehler entdeckt - oder auch nicht", schrieb der Marktamtsleiter auf Facebook.