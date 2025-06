Uni Leipzig löst ihre Totenschädel-Sammlung auf: Bestattung nach 150 Jahren

Leipzig/New Orleans - Es ist ein Erbe, auf das die Universität Leipzig gern verzichten würde. Im Anatomischen Institut lagern mehr als 1200 Totenschädel, die überwiegend im 19. Jahrhundert von Forschern und Kolonial-Expeditionen in aller Welt zusammengeklaubt wurden. Wissenschaftler wollen die Sammlung nun auflösen und die menschlichen Überreste an die Herkunftsländer zurückgeben. Kürzlich wurden 19 Schädel zur Bestattung in den Süden der USA überführt.