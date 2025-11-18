Schon wieder Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Uni Leipzig: Jetzt greift die Rektorin ein

Leipzig - Schon wieder gibt es Vorwürfe gegen eine Person der Universität Leipzig. In den vergangenen Tagen gab es bereits Diskussionen über das Verhalten eines Jura-Professors, der von Linken-Chefin Heidi Reichinnek (37) angezeigt wurde , und über einen Professor, der eine aktivistische Person zu Boden schubste . Die Uni reagierte zwar schon auf beide Fälle, bezog jetzt aber noch einmal öffentlich Stellung.

Prof. Dr. Eva Inés Obergfell ist seit April 2022 Rektorin der Universität Leipzig. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Mittlerweile wurde eine neue Situation publik, die der Anlass für das Statement war. Es gehe um sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch.

Auch wenn nicht bestätigt wurde, um welchen Vorfall es sich genau handelt, könnte sich dieser Vorwurf auf Situationen innerhalb der juristischen Fakultät beziehen. Verantwortliche positionierten sich dazu bereits.

Rektorin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell (53) könne verstehen, dass die Meldungen für Bestürzung und Verunsicherung sorgen. "Sie können mir glauben: Das geht auch mir so", sagte sie am Montagnachmittag.



Man verstehe, dass solche Vorfälle das Vertrauen erschüttern können. Obergfell versicherte deswegen, dass man den Sachverhalten intensiv nachgehe und auch studentische Perspektiven mit einbeziehe.

"Dabei müssen wir dienst- und personalrechtliche Vorgaben beachten. Das bedeutet: Wir können über laufende Prüfungen oder mögliche Konsequenzen öffentlich nicht sprechen", erklärte sie.