Verkehrschaos bei Heimspielen von RB Leipzig: So soll Anreise zur Arena verbessert werden

"Zusammen mit unseren Fans haben wir zahlreiche Ideen eingebracht, um den Weg zur Red Bull Arena schneller, komfortabler und sicherer zu machen", so Ulrich Wolter, Chief Relationship Officer bei RB Leipzig. Man wolle den Erfolg weiter ausbauen und so "einen wichtigen Beitrag für eine bessere und umweltfreundlichere Anreise leisten".

Damit soll auch erreicht werden, dass Parkhäuser in der Innenstadt und Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand mehr genutzt werden. Setzen Autofahrer ihre Fahrt von dort mit Bus und Bahn fort, könnte das Verkehrschaos im Zentrum eingedämmt werden.

Nicht nur die Suche nach einem Parkplatz rund um die Spielstätte am Sportforum gestaltet sich in der Regel schwierig für die angereisten Anhänger, dank hohen Verkehrsaufkommens brauchen auch die Straßenbahnen oft länger bis zu ihrem Ziel.

Anhänger sollten bestenfalls mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und weniger mit dem Auto. © Hendrik Schmidt/dpa

So wurde unter anderem die Haltestelle Sportforum Ost barrierefrei ausgebaut sowie Informationen zur Anreise verbessert. Zudem können die Fans nun in der LeipzigMOVE-App sehen, wie sehr die Park-and-Ride-Parkplätze bereits ausgelastet sind.

"Damit bieten wir allen Fußballfans eine gute klimagerechte Alternative zum eigenen Auto", so LVB-Sprecher Ulf Middelberg. Nicht nur die LVB können die An- und Abreise zum Stadion so verlässlicher gestalten, auch die DB und der ZVNL hat Maßnahmen getroffen, darunter der Einsatz längerer Züge an Spieltagen.

Außerdem werde geprüft, ob an diesen Tagen auch mehr S-Bahnen eingesetzt werden können. Eine weitere Möglichkeit, die man ins Auge fasse, seien spätere Verbindungen Richtung Bitterfeld am Abend sowie zusätzliche Fahrten nach Dresden, Gera oder Chemnitz.

Wie erfolgreich die bisherigen Schritte sind, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. RB trifft am kommenden Samstag auf den SV Darmstadt 98, Anstoß ist 15.30 Uhr. Dank eines im Februar geltenden Angebots für Familien konnten Fans die Tickets besonders günstig erwerben (ab 15 Euro für einen Erwachsenen und ein Kind) – das Spiel ist fast ausverkauft.