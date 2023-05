Vier neue Läden: Diese neuen Shops eröffnen im Paunsdorf Center!

Besucherinnen und Besucher des Paunsdorf Centers dürfen sich über neue Shops freuen. © Paunsdorf Center

Den Anfang machte bereits Anfang Mai der Herrenmode-Store von AC&Co. - Altinyildiz Classics. Dort kann man sowohl hochwertige Anzüge als auch lässige und sportliche Outfits shoppen.

Schon bald soll zudem das Bistro immergrün das Gastro-Angebot des Centers mit gesunden Salaten, Wraps sowie Smoothies und Säften erweitern.

Wie das Paunsdorf Center in einer Pressemitteilung berichtete, dürfen sich Kundinnen und Kunden außerdem am 19. Mai auf die große Eröffnung des dänischen Designmöbel-Experten SOFACOMPANY freuen.

Neben dem großen Showroom-Opening wird es zur Feier des Tages eine Eröffnungsparty mit einem Gewinnspiel geben. Und: Die ersten 50 Besucherinnen und Besucher sollen eine exklusive Goodiebag erhalten.

Zuletzt öffnet dann noch das Tattoo- und Piercingstudio Glorious Art am 1. Juli seine Tore. Die kreativen Körperkünstler sind bereits in mehr als 20 anderen Städten vertreten - und nun also auch bald mit einer Filiale in Leipzig.