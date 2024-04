Vom Bierseminar zu Leipzigs größter Ladys-Party: Das hat der Samstag zu bieten

Leipzig - Langeweile muss auch am heutigen Samstag nicht bei Euch aufkommen. Egal ob Tages- oder Nachtfüllende Veranstaltungen, das könnt Ihr in Leipzig erleben.

Du wolltest schon immer mal wissen, wie der erfrischende Gerstensaft hergestellt wird? Dann darfst Du Dir dieses Bierseminar nicht entgehen lassen. Die Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof geht dabei unter anderem den Fragen nach, was Stammwürze ist und was es mit dem Reinheitsgebot auf sich hat.

Unweit des Völkerschlachtdenkmals steigt im 270 Quadratmeter großen Weber Store ein Tag der offenen Tür. Am Samstag könnt ihr zwischen 12 und 17 Uhr Neuheiten aus der Weber-Welt erkunden, an einem Tasting-Stand naschen und gute Deals auf neue und gebrauchte Geräte ergattern.

Was zum Lachen gefällig? Dann begleite doch drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen bei ihrem Termin in die Kinderwunschklinik. In der circa zweieinhalbstündigen Show darfst Du Dich auf ein humorvolles Kabarett-Vergnügen freuen, wo sich von allzu bequemen Rollenbildern verabschiedet wird.

Der deutsche Sänger und Songwriter Michael Schulte (33) tritt mit seiner "Remember Me" Tour in ganz Deutschland auf. Am heutigen Samstag macht er Halt in Leipzig.

Wer ihn nicht verpassen möchte, kann sich jetzt noch schnell Tickets für das Konzert im Leipziger Anker sichern. 49,90 Euro kostet das Vergnügen und 19.30 Uhr gehts los.