Vorsicht, Betrüger! Stadtwerke warnen vor Abzockbriefen

Absender ist angeblich die SWV Regional GmbH, die Kunden auffordert, einen Betrag für den Wechsel des Stromzählers zu überweisen.

Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Versmold gibt es wirklich, das Anschreiben ist gefälscht. "Den Zahlungsaufforderungen sollte auf keinen Fall Folge geleistet werden", teilten die Stadtwerke mit.

