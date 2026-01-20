Vorsicht, Betrüger! Stadtwerke warnen vor Abzockbriefen
Leipzig - Die Leipziger Stadtwerke warnen aktuell vor falschen Zahlungsaufforderungen.
Absender ist angeblich die SWV Regional GmbH, die Kunden auffordert, einen Betrag für den Wechsel des Stromzählers zu überweisen.
Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Versmold gibt es wirklich, das Anschreiben ist gefälscht. "Den Zahlungsaufforderungen sollte auf keinen Fall Folge geleistet werden", teilten die Stadtwerke mit.
Auch der Energieversorger SWV Regional hat inzwischen einen Warnhinweis gegeben und ein Beispiel für eine gefälschte Rechnung online gestellt. Wer hinter der Masche steckt, ist bislang nicht bekannt.
