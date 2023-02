Warnstreiks am Freitag in Leipzig: Nicht nur die LVB sind betroffen

Leipzig - Am Dienstag hatte Leipzigs Stadtverwaltung bereits darauf hingewiesen, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe am Freitag bestreikt werden . Nun wird klar: Die Arbeitsniederlegungen werden noch weit mehr Bereiche betreffen.

Wie die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch bekannt gab, hat sie Beschäftigte, Azubis, Praktikanten und Studierende innerhalb der Messestadt sowie im Landkreis Leipzig aufgerufen, sich dem Streik anzuschließen.

Erwartet würden rund 2000 Teilnehmer, die sich am Freitagmorgen, 9 Uhr, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz versammeln sollen. "Dabei gehen wir von Erfahrungswerten aus", so Förster.

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Leipziger Verkehrsbetriebe hatten deshalb bereits am Dienstag gewarnt, dass es zu erheblichen Einschränkungen kommen könnte. Die Mitarbeiter der LVB sollen von Freitagmorgen, 3 Uhr, bis Samstagmorgen, 5 Uhr, die Arbeit niederlegen.

In Halle ist es bereits am heutigen Mittwoch zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst gekommen, darunter auch in Kitas.