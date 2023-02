14.02.2023 20:44 Leipziger aufgepasst: Am Freitag werden die LVB bestreikt!

Wie die Messestadt am Dienstagabend bekannt gab, wollen die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe am Freitag in Streik gehen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Kommt es mal wieder zu Verkehrschaos in Leipzig? Werden Leipzigs Straßenbahnen auch am Freitag unterwegs sein? Aktuell lässt sich der Umfang des angekündigten Streiks noch nicht abschätzen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Messestadt am Dienstagabend bekannt gab, wollen die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe Ende der Woche in Streik gehen. Von Freitagmorgen, 3 Uhr, bis Samstagmorgen, 5 Uhr, soll die Arbeit niedergelegt werden. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Stadtverwaltung warnte bereits, dass es im Zuge der Arbeitsniederlegungen zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr kommen könne. Leipzig Lokal Bis auf eine Ausnahme: Leipzigs Schwimmhallen erhöhen endlich wieder die Temperaturen! Besonders brisant: Aktuell lasse sich noch nicht abschätzen, wie stark die Streiks Leipzigs ÖPNV treffen werden. "Erst mit Beginn des Streiks ist klar, in welchem Umfang die Bus- und Straßenbahnlinien betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung. Regionalbusse, Regionalzüge und Straßenbahnen sollen von den Arbeitsniederlegungen nach aktuellem Stand nicht betroffen sein. Die Stadtverwaltung wolle sowohl auf der Website www.l.de/v sowie in der App LeipzigMOVE über aktuelle Entwicklungen informieren.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa