Was ist denn hier los? Bus der Band Linkin Park macht Halt in Leipzig

Leipzig - Großer Andrang am Kurt-Masur-Platz in der Leipziger Innenstadt: Ein schwarzer Bus der US-amerikanischen Band Linkin Park hat einen Stopp in der Messestadt eingelegt und exklusiven Merch und Tickets für die ausverkauften Konzerte dabei.

Am Donnerstag steht der Bus in Leipzig . Fans haben die Chance, bis 20 Uhr vor Ort Tickets für eines der ausverkauften Shows und ein Überraschungs-Merch-Paket zu gewinnen. Außerdem gibt es eine Fotobox, exklusiven Merch und limitierte Vinyls.

Im vergangenen Jahr gab die Band Linkin Park ihr großes Comeback. Nach dem Tod des Front-Sängers Chester Bennington 2017 war es eine Weile ruhig geworden um die Musiker. Jetzt starteten sie mit ihrer neuen Sängerin Emily Armstrong durch und veröffentlichten im November ihr neues Album "From Zero".

Der Bus bleibt noch einige Tage in Sachsen. Am Samstag, dem 21. Juni, macht er Halt an der Chemiefabrik in Dresden. Auch hier könnt Ihr wieder Konzerttickets und weitere Fanartikel gewinnen.

Aber auch ohne den Bus habt Ihr noch eine Chance, an Konzerttickets zu kommen. Am Freitag um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für eine Zusatzshow der Band 2026 in Hamburg.