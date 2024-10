Wichtiges Kulturdenkmal: Leipziger Bibliothek muss geschlossen werden

Die Stadtteilbibliothek Südvorstadt soll für zwei Jahre schließen. © Leipziger Städtische Bibliotheken

Grund dafür sind aufwendige Modernisierungsarbeiten, die am 4. November beginnen und voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen werden.

Demnach muss an dem Gebäude in der Steinstraße sowohl der Brandschutz als auch die Denkmalpflege verbessert werden. Dafür sei laut der Stadtverwaltung eine Umgestaltung und Neuorganisation der Räumlichkeit nötig, zudem muss der Aufzug modernisiert und ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden.

Um Platz für die nötige Maschinerie zu schaffen, werden die Bücher, Medien und Ausstellungsstücke in andere Bibliotheken in Leipzig ausgelagert, unter anderem zum Standort am Wilhelm-Leuschner-Platz sowie in die Fahrbibliothek in der Hildebrandstraße.

Wer an dem Standort in der Steinstraße noch etwas zu erledigen hat, sollte dies also spätestens bis zum 1. November tun. Das ist der letzte Tag, an dem die Bibliothek vor der Sanierung geöffnet haben wird.