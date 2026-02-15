Chewbacca sucht ein neues Zuhause, damit sein Schicksal als Wanderpokal ein Ende findet

Leipzig - So besonders wie sein Name ist der Terrier-Mischling Chewbacca aus dem Leipziger Tierheim. Der wuschelige Rüde hat es jedoch faustdick hinter den Ohren, wenn er von seinen Menschen keinen sicheren Rahmen bekommt. Damit sein bisheriges Schicksal als Wanderpokal bald ein Ende findet, sucht der zottelige Vierbeiner ein neues Zuhause.

Chewbacca sucht ein neues Zuhause und endlich Menschen, die er erst mit ihm meinen. © Tierheim Leipzig

Ein sehr aktiver Rüde, der mit der richtigen Anleitung ein toller Begleiter werden kann, so beschreiben die Leipziger Tierschützer den knapp drei Jahre alten Chewbacca.

Anfangs habe er sich von seiner anderen Seite gezeigt, da er zuvor nicht die Chance bekommen hatte, Vertrauen in Menschen zu finden und Grenzen zu erfahren.

Mit Geduld und Fingerspitzengefühl seitens seiner Tierpfleger konnte Chewbacca nach einiger Zeit jedoch auftauen und zeigen, was für ein toller Hund er ist.

Mittlerweile hat Chewbacca ehrenamtliche Gassigeher für sich gewinnen können, welche die gemeinsame Zeit mit ihm sehr schätzen. Trotzdem müssen sich die zukünftigen Besitzer darauf einstellen, dass der kleine Frechdachs besonders am Anfang viele Grenzen austesten wird und daher zwingend eine starke Hand braucht, die ihn davon abhält, in alte Muster zu fallen.