Die Karnevalisten sind los: Hier sind die Straßen am Sonntag dicht

Leipzig - Am Rosenmontag erreicht die Karnevalssaison traditionell ihren Höhepunkt. In Leipzig fallen die Feierlichkeiten etwas kleiner aus und stattdessen ziehen die Feiernden schon am Sonntag durch die Innenstadt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Traditionell ziehen die Feiernden mit Konfetti, Kamelle und eigenen Wagen durch die Innenstadt. (Archivbild) © EHL Media

Wie die Stadt Leipzig mitteilte, ist der 28. Rosensonntagsumzug von 14 bis 17 Uhr geplant. Die Einschränkungen gelten aber teilweise schon eher.

Bereits ab 11 Uhr sind in der Innenstadt einige Zufahrten für den Verkehr gesperrt. Das betrifft die Goethestraße/Brühl, Thomasgasse und Neumarkt/Kupfergasse und alle weiteren Zufahrten entlang der Umzugsstrecke.

Dieser startet um 14 Uhr am Brühl (Hainspitze) und verläuft über Hainstraße → Markt (Westseite) → Petersstraße → Preußergäßchen → Neumarkt → Reichsstraße → Salzgäßchen zum Markt/Altes Rathaus.

Entlang der Umzugsstrecke und der Aufstellflächen besteht ein absolutes Halteverbot. Bereits erteilte Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen gelten am Sonntag nicht.