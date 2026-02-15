Die Karnevalisten sind los: Hier sind die Straßen am Sonntag dicht
Leipzig - Am Rosenmontag erreicht die Karnevalssaison traditionell ihren Höhepunkt. In Leipzig fallen die Feierlichkeiten etwas kleiner aus und stattdessen ziehen die Feiernden schon am Sonntag durch die Innenstadt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.
Wie die Stadt Leipzig mitteilte, ist der 28. Rosensonntagsumzug von 14 bis 17 Uhr geplant. Die Einschränkungen gelten aber teilweise schon eher.
Bereits ab 11 Uhr sind in der Innenstadt einige Zufahrten für den Verkehr gesperrt. Das betrifft die Goethestraße/Brühl, Thomasgasse und Neumarkt/Kupfergasse und alle weiteren Zufahrten entlang der Umzugsstrecke.
Dieser startet um 14 Uhr am Brühl (Hainspitze) und verläuft über Hainstraße → Markt (Westseite) → Petersstraße → Preußergäßchen → Neumarkt → Reichsstraße → Salzgäßchen zum Markt/Altes Rathaus.
Entlang der Umzugsstrecke und der Aufstellflächen besteht ein absolutes Halteverbot. Bereits erteilte Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen gelten am Sonntag nicht.
Auch einige Parkhäuser und Tiefgaragen sind zwischenzeitlich betroffen
Die Buslinie 89 wird ab circa 12 Uhr bis Fahrplanende umgeleitet und fährt in beide Richtungen dann über den Promenadenring.
Auch einige Parkhäuser sind von den Einschränkungen betroffen. Zeitweise wird es an den Parkhäusern "Oelßners Hof (Brühl)", den Tiefgaragen "Museumswinkel (Brühl)", "Motel One (Schumachergäßchen)" und dem Parkplatz "Deutrichs Hof/Reichsstraße" zu Behinderungen kommen.
Weitere öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen sind nicht betroffen.
Gegen 17 Uhr sollen alle Straßensperrungen wieder aufgehoben werden, und Ihr solltet wieder freie Fahrt haben.
Titelfoto: EHL Media