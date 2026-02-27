Wie heißt das Tier?! TikToker startet Aufruf und gibt Schneeeule einen kuriosen Namen

Leipzig - Als die Stadt Leipzig am Donnerstag ihre Community auf Instagram dazu aufrief, abzustimmen, wie denn die neue Schneeeule im Wildpark Leipzig heißen soll, hätte vermutlich keiner damit gerechnet, dass sich die Namenswahl innerhalb von wenigen Stunden zu einem viralen Internet-Hit entwickeln würde.

Im Wildpark Leipzig sind zwei Schneeeulen für die Besucher zu sehen. (Archivbild) © Stadt Leipzig

In dem Wildpark ist im Juni 2025 ein neuer Schneeeulen-Hahn eingezogen. Nach dem Weibchen mit dem Namen "Schneuli" ist er das zweite Exemplar. Bisher hatte er noch keinen Namen, also suchte die Stadt Leipzig nach Vorschlägen.

Wie Kathrin Hemmann von der Stadt Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden über Instagram 141 Namensvorschläge eingereicht. "Aus diesen Einsendungen hat das Kollegium des Wildparks drei Favoriten ausgewählt", erklärte sie.

Das waren die Namen "Harry", "Schneuler" und "Schuhuwe". Sabrina Mäder, Sachgebietsleiterin im Wildpark, begründete die Auswahl auf Instagram so: "Wir haben zum einen Harry ausgewählt, weil der Harry-Potter-Kontext naheliegend ist, dann haben wir Schneuler, passt auch zu Schneuli und dann haben wir Schuhuwe".

Dieser letzter Name begeisterte den Influencer "wirtschaftswunder.exe" so sehr, dass er noch am selben Abend ein Video auf TikTok veröffentlichte. Darin lachte er über den Name "Schuhuwe" und rief seine Follower auf, dafür abzustimmen.

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral. Stand Freitag 16.30 Uhr hatte das Video bereits mehr als 526.000 Aufrufe.