Wie heißt das Tier?! TikToker startet Aufruf und gibt Schneeeule einen kuriosen Namen

Leipzig suchte einen neuen Namen für ihre Schneeeule im Wildpark. Ein Tiktok-Video dazu ging viral. Die Eule heißt jetzt "Schuhuwe". TAG24 hat nachgefragt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Als die Stadt Leipzig am Donnerstag ihre Community auf Instagram dazu aufrief, abzustimmen, wie denn die neue Schneeeule im Wildpark Leipzig heißen soll, hätte vermutlich keiner damit gerechnet, dass sich die Namenswahl innerhalb von wenigen Stunden zu einem viralen Internet-Hit entwickeln würde.

Im Wildpark Leipzig sind zwei Schneeeulen für die Besucher zu sehen. (Archivbild)
Im Wildpark Leipzig sind zwei Schneeeulen für die Besucher zu sehen. (Archivbild)  © Stadt Leipzig

In dem Wildpark ist im Juni 2025 ein neuer Schneeeulen-Hahn eingezogen. Nach dem Weibchen mit dem Namen "Schneuli" ist er das zweite Exemplar. Bisher hatte er noch keinen Namen, also suchte die Stadt Leipzig nach Vorschlägen.

Wie Kathrin Hemmann von der Stadt Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden über Instagram 141 Namensvorschläge eingereicht. "Aus diesen Einsendungen hat das Kollegium des Wildparks drei Favoriten ausgewählt", erklärte sie.

Das waren die Namen "Harry", "Schneuler" und "Schuhuwe". Sabrina Mäder, Sachgebietsleiterin im Wildpark, begründete die Auswahl auf Instagram so: "Wir haben zum einen Harry ausgewählt, weil der Harry-Potter-Kontext naheliegend ist, dann haben wir Schneuler, passt auch zu Schneuli und dann haben wir Schuhuwe".

Dieser letzter Name begeisterte den Influencer "wirtschaftswunder.exe" so sehr, dass er noch am selben Abend ein Video auf TikTok veröffentlichte. Darin lachte er über den Name "Schuhuwe" und rief seine Follower auf, dafür abzustimmen.

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral. Stand Freitag 16.30 Uhr hatte das Video bereits mehr als 526.000 Aufrufe.

Noch nie haben so viele Leute bei einer Instagram-Umfrage der Stadt Leipzig mitgemacht

Am Freitagnachmittag stand offiziell fest: Die Eule heißt "Schuhuwe".
Am Freitagnachmittag stand offiziell fest: Die Eule heißt "Schuhuwe".  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@stadtleipzig

Das merkte auch die Stadt. Gegenüber TAG24 bestätigte Hemmann die große Resonanz. "Die Story gesehen haben mehr als dreimal so viele Menschen wie momentan üblich auf unserem Kanal. An der Umfrage haben sich um ein Vielfaches mehr Menschen als üblich beteiligt", sagte sie.

Die Umfrage war nur 24 Stunden lang online. In der Zeit machten 42.488 Menschen mit - und 94 Prozent davon stimmten für "Schuhuwe". Vorher hatten sich noch nie so viele Leute an einer Umfrage des Accounts beteiligt.

Aber bekommt die Schneeeule jetzt tatsächlich diesen kuriosen Namen? "Schuhuwe hat mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Deshalb wird der Schneeeulenhahn auch diesen Namen bekommen", so die Sprecherin der Stadt.

Der Influencer "wirtschaftswunder.exe" freute sich in einem neuen Video am Freitag über die Entscheidung und die Resonanz: "Ich find's richtig cool, dass ihr euch dazu begeistern konntet, da mitzumachen".

"Schuhuwe" kam aus dem Tierpark Cottbus in den Wildpark Leipzig. Wie Hemmann erklärte, soll er dort mit der weiblichen Schneeeule "Schneuli" vergesellschaftet werden. Wenn alles gut läuft, könnten sie für Nachwuchs sorgen.

"Zwar hat die Brut bislang noch nicht begonnen, aber die beiden Tiere zeigen bereits eine positive gegenseitige Sympathie", so die Stadtsprecherin. Vielleicht kann der neue Name ja zu noch mehr positiven Eindrücken beitragen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@stadtleipzig; Stadt Leipzig

