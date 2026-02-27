Harte Anschuldigungen: Darum stehen Busse und Bahnen in Leipzig jetzt bis Montagfrüh still

Leipzig - Eine neue Streik-Runde ist angebrochen und wieder stehen in mehreren sächsischen Städten Busse und Bahnen still . Auffällig ist, dass lediglich die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ihre Arbeit für mehrere Tage niederlegen.

Erst am 2. Februar hatten Mitarbeiter der LVB im Rahmen eines bundesweiten ver.di-ÖPNV-Streiks die Arbeit niedergelegt. (Archivbild) © EHL Media/Björn Stach

Während in dem Konflikt zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern die Städte Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen lediglich am Freitag den Nahverkehr weitestgehend einstellen, legten die Leipziger ver.di-Mitglieder nun noch einmal nach:

"Der Streik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben wird bis Sonntag verlängert – dies haben die Beschäftigten auf den heutigen Streikversammlungen beschlossen", teilte die Gewerkschaft am späten Freitagnachmittag mit. Laut den Verkehrsbetrieben kommt es daher jedoch voraussichtlich bis Montag, 6 Uhr, zu erheblichen Einschränkungen.

"Wir erleben, dass der größte Widerstand gegen unsere Forderungen aus Leipzig kommt und entsprechend geht da auch der Druck hin", erklärt ver.di-Landesfachbereichsleiter und Verhandlungsführer Paul Schmidt zuvor am Vormittag auf TAG24-Anfrage.



Laut ihm hat die Leipziger Geschäftsführung in den letzten Wochen wenig unversucht gelassen, die am Streik Teilnehmenden zu schikanieren.

Als konkretes Beispiel dafür nennt er das Betretungsverbot unter anderem für Betriebshöfe, Werkstätten und Anlagen. Gewerkschaftshauptamtliche und Beschäftigte, die gerade nicht im Dienst sind, dürften somit keinen Fuß auf die Liegenschaften setzen.

Nach Auffassung der LVB handelt es sich hierbei jedoch um sicherheitsrelevante Bereiche. Für diese bedarf es laut Sprecher Marc Backhaus eine entsprechende Schulung und vorsichtiges Verhalten, um sich in Räumen, in den unter anderem mit schweren Maschinen gearbeitet wird, aufzuhalten.