"Idioten wie ihr": Naturfeinde holzen schon wieder neu gepflanzten Leipziger Baum ab

Leipzig - "Wie viel Dummheit braucht es, um einen anwachsenden Baum zu vernichten!?" Die auf einen Zettel geschriebene Botschaft vermag derzeit niemand beantworten zu können, darauf angesprochene Anwohner zucken nur mit den Schultern.

Wütende Anwohner finden klare Worte für die Baumfäller. © Lutz Brose

Was war passiert? In der Jordan- und Henriettenstraße in Lindenau wurden Anfang Dezember mehrere neu gepflanzte Bäume einfach abgesägt.

An einem betroffenen Standort in der Henriettenstraße wurde noch kurz vor Weihnachten eine Ersatzpflanzung vorgenommen, die jetzt schon wieder Opfer von "Idioten wie euch" geworden ist.

Die im Frühjahr und Herbst vorgenommenen Anpflanzungen sind Bestandteil des Straßenbaumkonzeptes Leipzig 2030.

Durch die Erweiterung des Straßenbaumbestandes - als einen wesentlichen Bestandteil der urbanen grünen Infrastruktur - soll ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des Luftreinehalteplanes und des Stadtentwicklungsplanes Verkehr und öffentlicher Raum sowie zur Anpassung an den Klimawandel geleistet werden.