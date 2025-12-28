Klappe ab, Kamera läuft: Diese Filme und Serien wurden 2025 in Leipzig gedreht

In Leipzig wurden in diesem Jahr zahlreiche Filme und Serien wie "Neues Land", "Der große Zusammenbruch" oder "Droneland" gedreht. TAG24 fasst zusammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Wer im kommenden Jahr ins Kino geht oder den Fernseher anmacht, könnte dort einige bekannte Leipziger Orte erkennen. In der Messestadt und der Umgebung wurde in diesem Jahr mehrfach gedreht und auch einige große Produktionen waren dabei.

"Das Mädchen mit der Leica" wurde unter anderem in der Rudolphstraße im Leipziger Zentrum gedreht. (Archivfoto) © TAG24/Nico Zeißler

Für die Dreharbeiten zu "Droneland" (der Titel der Serie kann sich bis zur eigentlichen Ausstrahlung noch ändern) wurde unter anderem auch ein Cybertruck zum neuen Rathaus gebracht. (Archivfoto) © TAG24/Nico Zeißler

Das Neue Rathaus wird zum Schauplatz eines futuristischen Thrillers

Im September wurde unter anderem in Gohlis-Süd für den "Tatort" aus Dresden gedreht. (Archivfoto) © EHL Media/Erik-Holm Langhof Das Neue Rathaus wurde im Sommer zur Kulisse für eine Science-Fiction-Serie. Eine der Produktionsfirmen, "Syrreal Entertainment", bestätigte TAG24, dass im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit MagentaTV eine Serie zum Buch "Droneland" von Tom Hillenbrand entstehen soll. Die Geschichte spielt im Jahr 2040, wo Drohnen und künstliche Intelligenz das Leben der Menschen überwachen. Das Neue Rathaus verwandelte sich dafür in ein altes Bankgebäude, das als Wohnort der Protagonisten dient. Unter anderem im GRASSI-Museum wurde dieses Jahr der Kinderfilm "Johanna und die Maske der Makonde" gedreht. Darin sucht die elfjährige Hauptdarstellerin eine gestohlene Ahnenmaske. Der MDR produzierte den Film, der 2026 in den Kinos laufen soll. Leipzig Lokal Das Fest ist vorbei: Aber wohin jetzt mit dem Weihnachtsbaum in Leipzig? Für den Dresdner "Tatort" wurde unter anderem im Leipziger Zentrum und dem Restaurant "Macis" gedreht. Nancy Naumann-Hirt, Geschäftsführende Gesellschafterin des Restaurants, bestätigte TAG24, dass einige Mitarbeitende als Komparsen und Schauspieler-Doubles mitwirkten. Auch in Gohlis-Süd wurden nachts Aufnahmen gemacht.

Jördis Triebel (Rolle: Ina Sedlitz, v.l.n.r.), Ronald Zehrfeld (Rolle: Tom Nehls), Lucy Gartner (Rolle: Mara + Denise) und Jörg Schüttauf (Rolle: Walter Sedlitz) standen für "Neues Land" vor der Kamera. © PR/UFA / Steffen Junghans

In Kahnsdorf wurde ein Familiendrama gedreht