Klappe ab, Kamera läuft: Diese Filme und Serien wurden 2025 in Leipzig gedreht
Leipzig - Wer im kommenden Jahr ins Kino geht oder den Fernseher anmacht, könnte dort einige bekannte Leipziger Orte erkennen. In der Messestadt und der Umgebung wurde in diesem Jahr mehrfach gedreht und auch einige große Produktionen waren dabei.
Im September wurde der Film "Das Mädchen mit der Leica" im Zentrum gedreht, wie die Komplizen Film GmbH gegenüber TAG24 bestätigte. Dabei geht es um die Fotojournalistin Gerda Taro (1910-1937), die als eine der ersten Frauen Fotos an der Kriegsfront des Spanischen Bürgerkriegs machte. Auch in Halle und Merseburg wurde gedreht.
In dem Film spielen Schauspielstars wie Emilia Schüle (33, "Ku'damm"-Reihe), Aaron Altaras (30, "Die Zweiflers") und Luna Wedler (26, "22 Bahnen") mit. Der Streifen soll voraussichtlich im kommenden Jahr in den Kinos laufen.
Im Juli und August wurde ein weiterer Kinofilm im Westen der Stadt gedreht. Die beiden Leipziger Produktionsfirmen 2Könige Film und Neue Bioskop Film bringen den Film "Der große Zusammenbruch" heraus.
Unter anderem spielt der Schauspieler Thorsten Merten (62) mit, der aus unzähligen Serien wie "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Babylon Berlin" bekannt ist.
Das Neue Rathaus wird zum Schauplatz eines futuristischen Thrillers
Das Neue Rathaus wurde im Sommer zur Kulisse für eine Science-Fiction-Serie. Eine der Produktionsfirmen, "Syrreal Entertainment", bestätigte TAG24, dass im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit MagentaTV eine Serie zum Buch "Droneland" von Tom Hillenbrand entstehen soll.
Die Geschichte spielt im Jahr 2040, wo Drohnen und künstliche Intelligenz das Leben der Menschen überwachen. Das Neue Rathaus verwandelte sich dafür in ein altes Bankgebäude, das als Wohnort der Protagonisten dient.
Unter anderem im GRASSI-Museum wurde dieses Jahr der Kinderfilm "Johanna und die Maske der Makonde" gedreht. Darin sucht die elfjährige Hauptdarstellerin eine gestohlene Ahnenmaske. Der MDR produzierte den Film, der 2026 in den Kinos laufen soll.
Für den Dresdner "Tatort" wurde unter anderem im Leipziger Zentrum und dem Restaurant "Macis" gedreht. Nancy Naumann-Hirt, Geschäftsführende Gesellschafterin des Restaurants, bestätigte TAG24, dass einige Mitarbeitende als Komparsen und Schauspieler-Doubles mitwirkten.
Auch in Gohlis-Süd wurden nachts Aufnahmen gemacht.
In Kahnsdorf wurde ein Familiendrama gedreht
Im April und Mai drehte die Produktionsfirma "UFA Mitte" in Kahnsdorf und am Hainer See in der Nähe von Leipzig das Familiendrama "Neues Land" mit Jördis Triebel (48), Jörg Schüttauf (63) und Ronald Zehrfeld (48).
Laut der Produktionsfirma erzählt der Film "von dunklen Geheimnissen und ungelösten Problemen vor dem Hintergrund der geologischen und gesellschaftspolitischen Veränderungen in den ehemaligen Tagebaugebieten Ostdeutschlands".
Außerdem wurden in diesem Jahr in Leipzig neue Folgen von "Einspruch, Schatz!", "Der Lehrer", "SOKO Leipzig" und "In aller Freundschaft" produziert.
