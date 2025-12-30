Silvester: An diesen Orten in Leipzig ist Böllern verboten

Leipzig - Ob privates Silvesterfeuerwerk weiterhin erlaubt sein sollte, wird in Deutschland stark diskutiert. In Leipzig ist es grundsätzlich noch erlaubt , aber es gibt einige Einschränkungen.

In Leipzig gibt es kein zentral organisiertes Feuerwerk. Traditionell wird am Augustusplatz aber viel geböllert. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- sowie Altersheimen und brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Abbrechen von Pyrotechnik verboten. Eine Karte, mit allen Verbotszonen findet Ihr hier.

In Landschaftsschutzgebieten oder sogenannten Natura-2000-Gebieten, wie dem Leipziger Auwald, ist Feuerwerk genehmigungspflichtig und somit für Privatpersonen grundsätzlich verboten. Diese Gebiete erkennt man an den Schildern mit einer schwarzen Eule auf gelbem Hintergrund.

Vogel- und Fledermausarten können durch das Feuerwerk gestört oder verletzt werden. Das kann übrigens auch eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen.

"Darüber hinaus wird es in Leipzig keine extra ausgewiesenen Verbotsflächen geben", erklärte die Stadtverwaltung am Montag.