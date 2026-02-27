Zeugen gesucht: 52-Jähriger bei Raub vor Leipziger Hauptbahnhof schwer verletzt

Leipzig - Am Donnerstagabend wurde ein Mann im Leipziger Zentrum vor dem Hauptbahnhof überfallen und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend wurde ein 52-Jähriger im Bürgermeister-Müller-Park ausgeraubt und dabei schwer verletzt. (Archivaufnahme) © Silvio Bürger

"Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 52-jährige Geschädigte auf einer Bank im Bürgermeister-Müller-Park und hielt seine Geldbörse in der Hand", teilte Polizeisprecherin Rebecca Leede mit.

Gegen 20.40 Uhr habe sich dann eine Gruppe aus mehreren Männern genähert, von denen einer auf den 52-Jährigen zu kam und ihm das Portemonnaie entriss.

"Der Geschädigte hielt einen der Täter fest und stellte ihn zur Rede, woraufhin ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht schlug", so die Sprecherin weiter. "Die Gruppierung konnte unerkannt entkommen."

Der 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt und später ins Krankenhaus eingeliefert. Der durch das entwendete Portemonnaie entstandene Schaden liege bei mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.