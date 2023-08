Zu hohes Verwarngeld! Ordnungsamt gesteht sich Fehler ein - so kriegt ihr Euer Geld zurück

Leipzig - Wem in den vergangenen Wochen auf der Karlbrücke in Leipzig ein Bußgeld verhängt wurde, steht unter Umständen eine Rückzahlung zu.

Das Ordnungsamt hat einige Verwarnungsgelder auf der Karlbrücke falsch bemessen. © 123RF/animaflorapicsstock

Knapp 9 Millionen Euro fließen in den im April begonnenen Umbau der Karlbrücke in der Industriestraße zwischen den Stadtteilen Schleußig und Plagwitz.

Um sicherzugehen, dass Radfahrer nicht auf den dortigen Gehwegen unterwegs sind, führt das Ordnungsamt regelmäßige Kontrollen in dem Bereich durch und verhängt Verwarnungsgelder.

Bisher lag die Höhe dieser Strafe bei 55 Euro. Genau hier liegt nun aber das Problem: Aufgrund einer im Juni eingerichteten neuen Beschilderung und der damit einhergehenden spezielleren Regelung ist nämlich lediglich ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro anzusetzen.

Der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Tino Michalak äußerte sich am Montag zu dem Sachverhalt: "Dass wir nicht korrekt auf die geänderte Beschilderung reagiert und dadurch das Verwarnungsgeld falsch bemessen haben, tut uns in unserer Verantwortung für die Sicherheit und Ordnung in Leipzig besonders leid."