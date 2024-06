Mehr Lastenrad-Stationen in Leipzig! So oft wird der Leihservice genutzt

Leipzig - Ab Montag kann man in Leipzig an zwei neuen Stationen Lastenräder ausleihen.

In Leipzig gibt es ab Montag insgesamt neun Lastenrad-Leihstationen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, befinden sich die neuen Leihplätze in Schleußig an der Oeserstraße 27 sowie im Kulturhof Gohlis in der Eisenacher Straße 72.

Damit steigt die Zahl der Stationen im Stadtgebiet auf neun. Insgesamt 15 Transporträder können also ab Montag ausgeliehen werden.

Wichtig: Auch das Leihsystem wird ab sofort umgestellt. Demnach können die Räder ab Montag nur noch an der Station zurückgegeben werden, an der sie ausgeliehen wurden.

Nach Angaben der Stadt werden bisher rund 350 Ausleihen im Monat verzeichnet, Tendenz steigend. Im Juni etwa wurde durchschnittlich ein Rad pro Tag ausgeliehen. "Dies ist im Vergleich zu anderen Städten recht hoch", hieß es in einer Mittelung.