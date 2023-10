Wasserhähne aufgedreht: Millionenschaden an Neubau in Leipzig-Connewitz verursacht

Leipzig - Ein Neubau ist im Leipziger Stadtteil Connewitz geflutet worden - in dem Haus soll am 10. Oktober ein Supermarkt eröffnen.

Ein Neubau auf der Bornaischen Straße wurde von Unbekannten unter Wasser gesetzt. © News5

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfuhren die Beamten am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr von der Tat in der Bornaischen Straßen.

Demnach drehten Unbekannte die Wasserhähne auf, verstopften die Abflüsse - und sorgten damit für einen geschätzten Millionenschaden, heiß es weiter.

"Hierdurch floss eine erhebliche Wassermenge in mehrere Teile des gerade fertig gestellten Gebäudes", so die Polizei.