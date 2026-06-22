Titelverteidigung im Visier: Leipziger Robo-Kicker fit für WM in Südkorea

Leipzig - Während die menschlichen Fußballer ihren Weltmeister suchen, will ein Roboterfußballteam aus Leipzig seinen Weltmeistertitel verteidigen.

Im Labor vom Roboterfußballteam der HTWK reparieren die Informatikstudenten Anton Makiola (l.) und Erik Behrendt die einen Meter großen und 20 Kilogramm schweren humanoiden Booster K1 Fußballroboter. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die intensiven Vorbesetzungen laufen seit vier Wochen, wie der Teamleiter der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Tobias Jagla der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Um den Titel kämpfen beim RoboCup im südkoreanischen Incheon vom 30. Juni bis 6. Juli 62 Teams aus 21 Ländern. "Wir arbeiten vor allem an Bewegungen. Wir können jetzt noch mal schneller laufen, wir haben einen neuen Schuss und einen Pass", erklärte Jagla.

Das Verhalten der einen Meter großen und 20 Kilogramm schweren humanoiden Booster K1 Fußballroboter werde nicht mehr direkt programmiert, sondern in der Simulation antrainiert. Dies läuft mit verschieden KI-Verfahren.