Neue Fahrrad-Schließanlage in Leipzig komplett eingewickelt! Das hat es damit auf sich

Leipzig - Sie soll vor Diebstahl und Vandalismus schützen. Doch jetzt haben wohl Spaßvögel die neue Fahrrad-Sammelschließanlage an der Haltestelle Franzosenallee mit einem Riesen-Verhüterli eingetütet. Oder handelt es sich dabei vielleicht sogar um eine Maßnahme der Leipziger Verkehrsbetriebe selbst?

Die Fahrrad-Sammelschließanlage an der Franzosenallee ist aktuell mit Folie eingewickelt. © Lutz Brose

Die Anlage könnte demnach bis zur offiziellen Inbetriebnahme vor Graffitisprayern geschützt werden, so zumindest die Vermutung.

Wirklich hilfreich scheint das Verhüterli dabei allerdings nicht, denn die zusätzliche Schicht ist so dünn wie Frischhaltefolie, reißt bei der ersten Berührung ein.

Die Sammelschließanlage wurde in der vergangenen Woche errichtet und laut Display in Betrieb genommen. Seitdem wird gemutmaßt, was es nun mit dem Kasten und seiner Folien-Hülle auf sich haben könnte.

Übrigens: Ein Fahrrad wurde darin noch nicht gesichtet.