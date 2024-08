Obacht beim Spazieren im Palmengarten! Stadt sperrt Weg bis auf Weiteres

Die Rotbuche im Palmengarten wurde im Jahr 1890 gepflanzt. (Symbolbild) © 123rf/alenka2194

"Um die Sicherheit von Parkbesucherinnen und Parkbesuchern weiterhin zu gewährleisten, hat das Amt für Stadtgrün und Gewässer jetzt einen Weg an einer bruchgefährdeten Rotbuche abgesperrt", so die Stadtverwaltung am Dienstag.

Demnach habe man bei einer Kontrolle im Park einen Pilzbefall an einer 130 Jahre alten Rotbuche festgestellt.

Dadurch wurde der Baum derart stark beschädigt, dass sowohl der nahe gelegene Bereich als auch der angrenzende Weg weiträumig abgesperrt werden mussten - das Risiko, dass ein Fußgänger von dem Baum getroffen werden könnte, wolle man nicht eingehen.

Die Rotbuche zu fällen kommt aber laut der Stadt nicht infrage: Sie gehört zu einem der ältesten und eindrucksvollsten Bäume des Palmengartens, sodass sie unbedingt erhalten werden soll. Aktuell werden die Möglichkeiten geprüft - wie lange diese andauern werden, ist noch unklar.