"Oh Gott, was ist das für’n Laden": REWE nach Umbau wieder geöffnet
Von Lutz Brose
Schkeuditz - Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte heute großes Aufatmen im Wohngebiet an der Robert-Koch-Straße in Schkeuditz. Nach monatelangem Umbau öffneten sich am Nachmittag endlich wieder die Ladentüren. Der Andrang war genauso riesig wie die staunenden Gesichter.
Tatsächlich hatte es REWE geschafft, einen in die Jahre gekommenen Verbrauchermarkt in vergleichsweise kurzer Zeit wieder zum Strahlen zu bringen.
Als Vertriebsleiter Guido Schmidt den Markt vor der Modernisierung zum ersten Mal betrat, dachte er sich: "Oh Gott, was für ein Laden." Nicht nur die Architekten standen angesichts der vielen Säulen vor großen Herausforderungen. Hinzu kamen strenge Brandschutzauflagen und die Schwierigkeiten mit Grundleitungen, die es zu bewältigen galt.
Mit der Eröffnung hat Alexander Böhme nun bereits den dritten REWE übernommen und kann sich in Schkeuditz auf ein eingespieltes Team verlassen, das schon vorher im Markt tätig war.
Viel Zeit bleibt für den Mann und seine Familie, der seine Kindheit in Schkeuditz verbrachte, derzeit nicht. "In der heißen Phase vor der Eröffnung blieb mir täglich etwa eine Stunde vom Heimkommen bis zum Bett", sagt Böhme zu TAG24.
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Das erkannte auch Schkeuditz' OB Rayk Bergner (CDU) hoch an und erklärte in seiner Ansprache, "dass es in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, dass wir täglich von 7 bis 22 Uhr hier einkaufen können und über 15.000 Artikel zur Verfügung haben".
Der Markt wurde nicht nur auf den neusten Stand gebracht, sondern die Verkaufsfläche wurde um 600 auf 1730 Quadratmeter erweitert.
Titelfoto: Bildmontage/Lutz Brose