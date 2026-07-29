"Oh Gott, was ist das für’n Laden": REWE nach Umbau wieder geöffnet

Schkeuditz - Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte heute großes Aufatmen im Wohngebiet an der Robert-Koch-Straße in Schkeuditz. Nach monatelangem Umbau öffneten sich am Nachmittag endlich wieder die Ladentüren. Der Andrang war genauso riesig wie die staunenden Gesichter.

Marktleiter Alexander Böhme bei der feierlichen Eröffnung seiner REWE-Filiale in Schkeuditz. © Lutz Brose

Tatsächlich hatte es REWE geschafft, einen in die Jahre gekommenen Verbrauchermarkt in vergleichsweise kurzer Zeit wieder zum Strahlen zu bringen.

Als Vertriebsleiter Guido Schmidt den Markt vor der Modernisierung zum ersten Mal betrat, dachte er sich: "Oh Gott, was für ein Laden." Nicht nur die Architekten standen angesichts der vielen Säulen vor großen Herausforderungen. Hinzu kamen strenge Brandschutzauflagen und die Schwierigkeiten mit Grundleitungen, die es zu bewältigen galt.

Mit der Eröffnung hat Alexander Böhme nun bereits den dritten REWE übernommen und kann sich in Schkeuditz auf ein eingespieltes Team verlassen, das schon vorher im Markt tätig war.

Viel Zeit bleibt für den Mann und seine Familie, der seine Kindheit in Schkeuditz verbrachte, derzeit nicht. "In der heißen Phase vor der Eröffnung blieb mir täglich etwa eine Stunde vom Heimkommen bis zum Bett", sagt Böhme zu TAG24.