Preis-Schock für Leipziger Kleingärtner: Stadt plant deutliche Pacht-Erhöhung

Leipzig - Kleingartenpächter in Leipzig müssen sich ab Beginn des kommenden Jahres wohl auf deutlich höhere Kosten einstellen. Das Rathaus plant, den Pachtzins erstmals seit 1998 zum 1. Januar 2027 anzuheben. Zuvor muss der Stadtrat Anfang September jedoch noch grünes Licht geben.

Kleingarten-Pächter auf städtischem Grund müssen sich ab kommendem Jahr wohl auf höhere Kosten einstellen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Mit der geplanten Erhöhung des Pachtzinses von bislang rund 12 Cent (exakt 12,271) auf 21 Cent pro Quadratmeter pro Jahr reagiert die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben "auf die allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahrzehnte".

Für Pächter einer durchschnittlich großen Parzelle von 250 Quadratmetern würde dies eine Preissteigerung von rund 22 Euro pro Jahr bedeuten.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Pacht um knapp 71 Prozent dürfte jedoch wohl vielmehr die angespannte Haushaltslage sein. Sollte der Stadtrat zustimmen, würden die kommunalen Erträge aus Kleingartenflächen ab 2027 um rund 694.000 Euro auf insgesamt circa 1,62 Millionen Euro ansteigen.

"Diese Mittel verbleiben im städtischen Etat, aus welchem auch die Förderung des Kleingartenwesens im Rahmen der Fachförderrichtlinie finanziert wird", heißt es. Trotz der Anpassung bliebe das Gärtnern in Leipzig auch danach "vergleichsweise günstig".