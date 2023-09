21.09.2023 18:11 Bis 2025: Leipzig will Tampons & Co. an Grundschulen anbieten

Bis 2027 will Leipzig in allen öffentlichen Einrichtungen Periodenprodukte anbieten. In Schulen soll es noch schneller gehen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Bis 2027 will die Messestadt in allen öffentlichen Einrichtungen Periodenprodukte anbieten. Für Leipzigs Jugendparlament fanden Schulen dabei jedoch bisher nicht genügend Beachtung. Das soll sich nun jedoch ändern - sogar noch schneller. Immer mehr Städte und Kommunen stellen Menstruationsprodukte inzwischen kostenlos zur Verfügung. Bis Anfang 2025 soll dies auch an Leipzigs Schulen so sein. © Martin Schutt/dpa Denn wie der Stadtrat am Mittwoch auf Initiative der jungen Parlamentarierer beschlossen, sollen bereits bis Anfang 2025 alle Schulen in Leipzig mit einem Automaten für Menstruationsprodukte ausgestattet werden. Ein Vorschlag der SPD hatte zunächst weiterführende Schulen vorgeschlagen. Dies wurde jedoch gestrichen und auf alle Einrichtungen ausgeweitet. "Es ist wichtig, dass das Angebot auch an den Grundschulen vorhanden ist", hieß es während der Ratsversammlung. Bis Ende 2023 soll die Verwaltung eine Liste vorlegen, welche Schulen vordergründig beachtet werden. Leipzig Politik Leipzigs OB Burkhard Jung reist mit Annalena Baerbock in die USA: Das ist der Grund! Der Antrag sieht zudem vor, dass an allen Schulen Toilettenpapier künftig in den einzelnen WC-Kabinen und nicht außerhalb dessen zur Verfügung gestellt wird, wie beispielsweise im Sekretariat oder einem Klassenzimmer. "Mir war neu, dass es Toilettenpapier nicht in Toiletten gibt", zeigte sich SPD-Fraktionschef Christopher Zenker überrascht. "Ehrlich gesagt, finde ich es schade, dass es so einen Antrag überhaupt erst geben muss." Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Franziska Riekewald, betonte noch, dass nicht geschrieben steht, die Produkte werden kostenlos bereitgestellt. "Ich bitte darum, das aufzunehmen. Wir haben ja schon alles erlebt."

Der Antrag wurde schließlich mit 36 Ja- und 15 Nein-Stimmen angenommen.

