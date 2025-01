"Grauenhafteste Szenario": BSW schürt Angst vor Atomkrieg und wird von OB Jung zurechtgerückt

Leipzig - Die Ratsversammlung der Messestadt setzt sich für gewöhnlich mit Themen wie dem Bau von Schulen, Ehrenwürden für Bürger oder dem Haushalt auseinander. Das Bündnis Sahra Wagenknecht fuhr am Mittwoch jedoch die großen Geschütze auf und schürte gleich mal die Angst vor einem Atomkrieg. Die Reaktion im Stadtrat hätte kaum deutlicher sein können.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) bei einer Antikriegsdemonstration im April 2022. Das Stadtoberhaupt hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für Frieden in der Ukraine ausgesprochen. Leipzig und Kiew sind seit 1961 Partnerstädte. © Montage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts weiterer Eskalationen in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine wollte die Fraktion wissen, wie gut die Stadt im Falle eines Atomschlags auf den Schutz ihrer Bevölkerung vorbereitet ist. Die Wagenknecht-Anhänger könnten sich im Kriegsfall einen Angriff Russlands gegen den Flughafen Leipzig/Halle vorstellen, um diesen als Logistikzentrum für die NATO auszuschalten.

Wie viele Opfer wären unmittelbar zu erwarten? Wie würde sich der Fallout auf die Stadt auswirken? Wie bereitet sich die Stadt auf den Ernstfall vor und wie viele Schützräume stünden dann zur Verfügung? All das und mehr wollte die Fraktion in ihrer Anfrage erfahren und am liebsten gleich noch Modelle zu verschiedenen Angriffsszenarien erstellen.

Das Ordnungsamt lieferte darauf eine klare Antwort: Die Auswirkungen eines Atomschlags auf Bevölkerung und Infrastruktur seien so katastrophal, "dass sie durch planmäßige behördliche Maßnahmen im Kontext der Katastrophenvorsorge und des Zivilschutzes nicht beherrschbar sind." Eine Detailbetrachtung werde deshalb nicht durchgeführt.

BSW-Stadtrat Ringo Haustein wollte die Sache damit jedoch nicht auf sich beruhen lassen und hakte in der Ratsversammlung nach.