Halbes Jahr Reparaturbonus: Sachsen vermeidet tonnenweise Elektromüll!

Leipzig - Sachsen will gegen die Wegwerfgesellschaft vorgehen. Der sogenannte Reparaturbonus soll Menschen dazu ermutigen, defekte Elektrogeräte reparieren zu lassen. Das Konzept kommt gut an.

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne, r.) zu Besuch bei Servicetechniker Lothar Prohl in der Werkstatt der HSC HomeElectronic Service Center GmbH in Leipzig. Der Betrieb beteiligt sich am Programm für den Reparaturbonus. © Hendrik Schmidt/dpa

Ein halbes Jahr nach dem Start des Reparaturbonus ist die Resonanz auf die Förderung groß. Seit Beginn der finanziellen Hilfe für Verbraucher bei der Instandsetzung von Fernsehern, Radios und anderen Geräten im November 2023 seien 9252 Anträge bewilligt und rund 984.000 Euro ausgezahlt worden, sagte Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne) am Dienstag in Leipzig.

Jeweils etwa ein Drittel der Reparaturen betrafen Telefone sowie "weiße Ware" - also Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Backöfen. Demnach nimmt die Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen die Förderung überproportional in Anspruch. Den Angaben zufolge sind in Sachsen mehr als 500 Reparaturbetriebe gelistet.

"Der Reparaturbonus ist ein Erfolg. In Sachsen wird jetzt weniger weggeworfen und mehr repariert", sagte Günther. Dies schone Umwelt und Klima. "Der Reparaturbonus ermöglicht aber nicht nur Reparaturen, sondern er schafft auch ein Bewusstsein dafür, dass viele Geräte, die früher entsorgt worden wären, repariert werden können - und das wohnortnah, häufig beim Handwerks- und Reparaturbetrieb um die Ecke."

Zudem schaffe der Reparaturbonus einen volkswirtschaftlichen Mehrwert.