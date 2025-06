Grünen-Politikerin hakt in Debatte um Verschenkekisten in Leipzig nach: Stadt bleibt hart

In der Regel könne eine unerlaubte Sondernutzung öffentlicher Fläche vorliegen, sofern ein Teil der Straße ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde durch eine unerlaubte Nutzung dem Gemeingebrauch entzogen werde. "Im extremsten Fall kann auch die Straftat eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vorliegen", heißt es.

Handelt es sich jedoch augenscheinlich um Sperrmüll, droht ein Bußgeld. © Anke Brod

Die rechtliche Einordnung der Kisten ist ebenfalls alles andere als eindeutig: So fielen sie in den meisten Fällen nicht in die Kategorie Abfall, wenn sich in ihnen noch Sachen befinden, die weitergenutzt werden können. Denn dann handele es sich um eine "entgeltfreie Abgabe von Sachen an eine andere Person".

Der Tatbestand der unzulässigen Ablagerung von Müll könne jedoch Anwendung finden, wenn die Kisten durch den Einwurf von Unrat zweckentfremdet werden oder ein witterungsbedingter Verfall der dortigen Sachen zur Unbrauchbarkeit führt.

Selbiges gelte, wenn die abgestellten Dinge "augenkundig" nur noch der Kategorie Sperrmüll zuzuordnen sind, da dann der Entledigungswille des "Verschenkers" im Vordergrund stehe.

In diesem Falle drohten Geldbußen von 5 bis 100.000 Euro.