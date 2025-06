Wegen politischer Verantwortung: Grüne Stadträtin gibt Mandat ab

Leipzig - Dr. Paula Piechotta (38) sitzt für die Grünen im Leipziger Stadtrat und ist nach der Bundestagswahl im Februar 2025 auch wieder in den Bundestag eingezogen. Ihr Stadtratsmandat legt sie jetzt nieder.

Alles in Kürze

Dr. Paula Piechotta (38, l.) sitzt seit 2021 auch für die Grünen im Bundestag. Ihr Stadtratsmandat wird jetzt von Anna-Lisa Möbius (31, r.) übernommen. © Ferdinand Uhl

"Angesichts der sehr knappen Mehrheitsverhältnisse sowohl im Leipziger Stadtrat als auch im Deutschen Bundestag, die in dieser Form vor den Wahlen nicht absehbar waren, sowie den häufigen gleichzeitigen Sitzungsterminen, gebietet es die politische Verantwortung, die Mehrheitsfindung nicht durch Termin-Überschneidungen zu gefährden", begründete die Politikerin ihre Entscheidung in einer Mitteilung am Freitag und bedankte sich für das Vertrauen ihrer Wählerinnen und Wähler.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wurde die Fachärztin für Radiologie in den Leipziger Stadtrat gewählt und ist dort Fraktionssprecherin für Wirtschaft.

Die Mehrheitsfindung ist bei vielen Situationen im Stadtrat und im Bundestag oftmals knapp und jede Stimme kann entscheiden. "Wir erleben seit Beginn der neuen Wahlperiode zunehmend knappe Abstimmungen im Stadtrat, wo es auf jede Stimme ankommt", erklärte Kristina Weyh, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat.

Wie die Fraktion weiter mitteilte, verstehe man die Entscheidung von Piechotta und bedanke sich für ihre Mitarbeit.