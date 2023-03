Kommentar zur Notbremse beim Bauprojekt Harthkanal: Ende mit Schrecken

Auch Warnungen von Umweltverbänden, dass das sulfatbelastete Wasser des drei Meter höher gelegenen Zwenkauer Sees die Wasserqualität im Cossi - immerhin Leipzigs beliebteste Badewanne - gefährden würde, verhallten in der Begeisterung über die Vision vom Wassertourismus.

Ein riesiges Segelrevier sollte entstehen. Dass die lichte Höhe unter der Autobahnbrücke nur 8,32 Meter beträgt, was für die meisten Segelboote auf Cospudener und Zwenkauer See viel zu gering ist, wurde galant ignoriert.

Von Beginn an war das Projekt mehr von Begeisterung als von Sachverstand getragen. Landräte, Bürgermeister und Regionalplaner träumten von einer Seenplatte wie in Mecklenburg.

TAG24-Redakteur Alexander Bischoff. © Eric Münch

Als dann im Frühjahr 2021 der schiffbare Kanal zwischen Störmthaler und Markkleeberger See in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Hauruckaktion gesperrt wurde, weil die Böschung ins Rutschen geriet, wurde auch dem Letzten klar, dass die LMBV zwar ein kundiger Bergbausanierer, aber kein Wasserstraßenbau-Experte ist.

Bis heute ist der Kanal dicht, steht noch nicht einmal die Ursache der Beinahe-Katastrophe fest.

Das Gegenteil von gut ist "gut gemeint", besagt eine alte Volksweise. Eine andere belehrt: Schlechtem Geld solle man kein gutes hinterherwerfen. Beide beschreiben irgendwie Anfang und Ende des Harthkanal-Projektes.